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Главы правительств стран ЕАЭС одобрили единый Таможенный кодекс

17/11/16 06:19, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Главы правительств стран ЕАЭС одобрили единый Таможенный кодекс. Об этом сообщила Евразийская экономическая комиссия.

 

Накануне в Горках (Московская область, Россия) состоялось заседание Евразийского межправительственного совета. Главным вопросом стало обсуждение окончательного варианта единого Таможенного кодекса.

 

  • Работа над новой редакцией Таможенного кодекса велась почти пять лет. В документе много новшеств. Прежде всего речь о приоритете применения электронных технологий – электронных декларирования и оформления товаров.

Документ направили на внутригосударственное согласование в августе после заседания премьер-министров стран Евразийского экономического союза в Сочи (Россия).

 

После утверждения Кодекса главами правительств его направят на подписание главам государств союза. Ожидается, что это произойдет в декабре на заседании Высшего евразийского экономического совета.

URL: http://_/eaes/40009/

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