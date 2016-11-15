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В Новосибирской области вновь задержали подкарантинную продукцию из Кыргызстана и Казахстана. Об этом сообщило региональное управление Россельхознадзора.
Отмечается, что 23,82 тонны подкарантинной продукции из Кыргызстана и Казахстана, а также
Без соответствующих документов везли 2,32 тонны яблок, огурцов, рисовой крупы, плодов шиповника и грецких орехов. Задержана партия сухофруктов весом 21,5 тонны из КР с недействительным сертификатом. Мандарины из КНР не пропустили из-за неверного указания страны происхождения.
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