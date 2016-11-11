Кыргызстан выделяется среди стран ЕАЭС наращиванием объемов экспорта. Об этом сегодня на XI международной конференции Евразийского банка развития заявил главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик.

Он отметил, что среди стран Евразийского экономического союза Кыргызстана является особым примером. В течение года страна демонстрирует рост экспорта.

«Это один из интеграционных эффектов, о котором так много говорят и который хотят видеть те, кто проводит интеграцию. Это те самые плоды вступления КР в ЕАЭС», - отметил Ярослав Лисоволик.

Эксперт отметил и проблемные аспекты в деятельности ЕАЭС. В частности, рассказал о том, что сегодня многие страны начинают использовать обесценение валют для повышения конкурентоспособности.