Кубат Рахимов: В отношении ШОС слишком много пиара и слишком мало результата

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«В отношении ШОС слишком много пиара и слишком мало результата», - заявил сегодня на круглом столе экономист Кубат Рахимов.
По его словам, Китай использует любые возможности для продвижения своих интересов, что нормально.
Эксперт отмечает, что в его понимании ШОС – «мягкая площадка для диалога, и она должна оставаться такой». «Другое дело, что КНР должна быть уравновешена Индией, Россией и новыми участниками», - считает он.
Эксперт отметил, что пора уже уходить от разговоров о том, что в Кыргызстане все советское разрушено и ничего нет. «Экономика у нас есть. Пусть она у нас не самая красивая, гламурная, блестящая, но она есть», - заявил он.
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