Игорь Шестаков: За последние два года ШОС переформатировалась

«За последние два года ШОС переформатировалась», - заявил сегодня на круглом столе эксперт Игорь Шестаков.

По его словам, ШОС - организация с большой и давней историей, но «изначально это был некий клуб президентов». «А последние несколько лет есть диалог между Россией и Китаем по вопросам международного сотрудничества», - говорит эксперт.

Эксперт отметил, что прошедшее на прошлой неделе заседание глав правительств ШОС в Бишкеке важно в части сотрудничества с Узбекистаном. Сейчас в Ташкенте меняется руководство, и каждой из стран ШОС важно наладить отношения с новой властью.

«Именно Узбекистан - один из важных партнеров ШОС. Он будет играть одну из ключевых ролей в развитии как экономических связей на пространстве ШОС, так и в деле укрепления безопасности», - считает Игорь Шестаков.

Важным итогом заседания премьеров ШОС в Бишкеке эксперт называет выстраивание логистической и транспортной инфраструктуры.

«Ведь без продвижения транспортных магистралей сложно решать экономические задачи. Особенно это важно для КР. Ведь страна не имеет выхода к морю, значит, не может продвигать свою продукцию далеко за пределы страны», - отметил эксперт.