СНГ приступает к созданию единого платежного пространства

Запуск общего платежного пространства СНГ, где не будет ограничений по использованию банковских карт системы «Мир», может занять несколько месяцев, считают эксперты. На этой неделе сделан первый шаг в этом направлении, пишут «Известия».

Подконтрольная Центральному банку России Национальная система платежных карт (НСПК) и платежные системы Армении, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси и Таджикистана по итогам рабочей встречи в Ереване приняли резолюцию, в которой договорились о создании единого платежного пространства на территории Евразийского союза по аналогии с ЕС. Одним из первых шагов на данном пути станет переход на взаиморасчеты в национальных валютах, сообщили в НСПК.

Объединение платежных инфраструктур предполагает формирование единых принципов развития платежных систем каждой страны - это «Белкарт» в Беларуси, «Армениан Кард» в Армении, «Тенгри-карт» в Казахстане и ЭЛКАРТ в Кыргызстане.

Сейчас эти платежные системы работают на своем внутреннем рынке: россияне, например, не могут свободно расплачиваться картами и снимать с них наличные в банкоматах Беларуси, а гости из Минска — в РФ или Армении.

Снятие ограничений и предполагает запуск единого платежного пространства. Но прежде чем держатели банковских карт смогут расплачиваться ими на территории СНГ, государствам предстоит проработать организационно-правовые детали. На данном этапе, уточнили в НСПК, речь о трех ключевых составляющих: объединение банкоматных и POS-терминальных сетей, выпуск чиповых карт на базе технологических разработок НСПК и перевод межстрановых расчетов в национальные валюты.

Первый шаг на этом пути сделан со стороны Армении и России: государства подписали «дорожную карту», по которой до середины 2017 года планируют завершить техническую интеграцию и обеспечить прием карт платежных систем «Мир» и ArCa в национальных инфраструктурах.

Технологической базой для организации единого платежного пространства могут стать наработки российской платежной системы «Мир» — последняя выразила готовность поделиться ими с коллегами из стран СНГ.

Банкирам как собственникам платежных инструментов плюсы от такого международного сотрудничества очевидны.

«Во-первых, это позволит гражданам свободно использовать карты национальных платежных систем не только на территории своей страны, но и вошедших в данный платежный союз. Во-вторых, будет способствовать развитию партнерских отношений и, возможно, в будущем позволит расширить программы лояльности и реализовать их на международном уровне, — сказала директор департамента платежных систем СМП Банка Елена Биндусова.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин