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Богатые граждане поддерживают Евразийский союз чаще, чем бедные

4/11/16 16:28, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Богатые граждане поддерживают Евразийский союз чаще, чем бедные. К такому выводу пришли специалисты Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития и международного партнерства «Евразийский монитор».

 

Отмечается, что в Казахстане и Беларуси поддержка со стороны групп населения с высоким доходом составила 76 и 74 процента.

 

В Кыргызстане показатели еще выше – 80 процентов. Люди с низкими доходами относятся к ЕАЭС чуть хуже – его поддерживают 79 процентов.

 

  • Отрицательно к ЕАЭС в Кыргызстане относятся 5 процентов богатых и 12 процентов бедных.

В КР за свободное передвижение граждан стран ЕАЭС внутри союза сравнительно чаще выступают более обеспеченные группы населения, а в Казахстане, наоборот, малообеспеченные.

URL: http://_/eaes/39423/

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