Россия может приостановить авиасообщение с Таджикистаном из-за аэропорта «Жуковский». Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Ожидается, что РФ может прекратить авиасообщение уже 8 ноября.

Проблемы возникли после того, как власти Таджикистана отказались согласовывать рейсы российских авиакомпаний из нового аэропорта. В Минтрансе РТ считают, что пока это нерентабельно. В то же время таджикские власти призывают пока не нагнетать обстановку и заявляют о готовности обсуждать проблему с российскими коллегами.

В Таджикистане считают, что аэропорт «Жуковский» относится к Москве и для допуска на рейсы в Душанбе нужно пересматривать межправительственное соглашение. Между тем российским законодательством аэропорт причислен к Раменскому.

Сейчас на линии работают только таджикские авиакомпании. Россия считает это ущемлением прав своих перевозчиков. Также в РФ не преминули напомнить Таджикистану, что основные пассажиры на рейсах в Душанбе и Худжанд – это таджикские трудовые мигранты.