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Россия может приостановить авиасообщение с Таджикистаном из-за аэропорта «Жуковский». Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».
Проблемы возникли после того, как власти Таджикистана отказались согласовывать рейсы российских авиакомпаний из нового аэропорта. В Минтрансе РТ считают, что пока это нерентабельно. В то же время таджикские власти призывают пока не нагнетать обстановку и заявляют о готовности обсуждать проблему с российскими коллегами.
Сейчас на линии работают только таджикские авиакомпании. Россия считает это ущемлением прав своих перевозчиков. Также в РФ не преминули напомнить Таджикистану, что основные пассажиры на рейсах в Душанбе и Худжанд – это таджикские трудовые мигранты.
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