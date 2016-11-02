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В Москве обсудят гуманитарное сотрудничество СНГ

2/11/16 11:23, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В Москве обсудят гуманитарное сотрудничество стран СНГ. Об этом сообщили в Россотрудничестве.

 

По их данным, 9-10 ноября в Москве пройдет открытый международный форум «25 лет СНГ: взаимопонимание, сотрудничество, развитие». Организатор форума - Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

 

На форуме планируется обсуждение вопросов, касающихся повышения эффективности совместных гуманитарных проектов, усиления роли научных кругов, бизнеса и образования, а также других задач многостороннего гуманитарного сотрудничества, стоящих перед государствами - членами СНГ, в рамках панельных дискуссий, тематических конференций, круглых столов и проектных семинаров.

 

В работе форума примут участие представители Исполкома СНГ, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, дипломатических служб, федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, общественных, религиозных, некоммерческих и неправительственных организаций, бизнес-структур, деятели культуры и СМИ.

URL: http://_/eaes/39272/

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