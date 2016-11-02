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Первые рейсы из нового аэропорта «Жуковский» (Москва) совершат в Ош

2/11/16 06:26, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Выполнение авиарейсов в Кыргызстан из аэропорта «Жуковский» (Москва) начнется 14 ноября. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на первого заместителя генерального директора ОАО «Рампорт аэро» Евгения Солодилина.

 

По его словам, полеты в город Ош будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии». Кроме того, из Кыргызстана в аэропорт «Жуковский» в декабре могут начать летать суда авиакомпании Air Manas.

 

Сейчас аэропорт «Жуковский» ведет переговоры и с авиакомпаниями из Таджикистана, отметил Евгений Солодилин.

URL: http://_/eaes/39238/

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