Импортерам при ввозе товаров из стран ЕАЭС удобнее сопроводительные накладные, чем талоны

Импортерам удобнее пользоваться сопроводительными накладными при ввозе товаров из стран ЕАЭС, чем талонами. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Государственной налоговой службы КР Кубанычбек Кумашов.

Сотрудники ГНС провели опрос на контрольно-пропускных пунктах и установили, что импортеры положительно оценили введение сопроводительных накладных.

По его словам, накладные можно оформить заранее, а не на КПП, как талон. Импортер может сам распечатать и оформить бланк, взяв его в электронном виде с сайта ГНС. Его не нужно покупать. Более того, в сопроводительной накладной не придется указывать стоимость перемещаемого груза. Кроме того, на границе следует представить справку о налогах.

С 26 октября импортеры, ввозящие товар из стран ЕАЭС, должны иметь при себе сопроводительные накладные. Талон о прохождении государственного контроля, который заполняли предприниматели при ввозе или вывозе товаров на транспортных средствах через государственную границу Кыргызстана, отменили.

Как рассказал Кубанычбек Кумашов, ранее у бизнесменов были трудности, поэтому и разработали накладную. Если ее нет, пограничники сообщат об этом в мобильную группу. Импортеры должны взять справку в ГНС и без препятствий забрать товар.