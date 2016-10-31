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Импортерам при ввозе товаров из стран ЕАЭС удобнее сопроводительные накладные, чем талоны

31/10/16 08:32, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Импортерам удобнее пользоваться сопроводительными накладными при ввозе товаров из стран ЕАЭС, чем талонами. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Государственной налоговой службы КР Кубанычбек Кумашов.

 

Сотрудники ГНС провели опрос на контрольно-пропускных пунктах и установили, что импортеры положительно оценили введение сопроводительных накладных.

 

По его словам, накладные можно оформить заранее, а не на КПП, как талон. Импортер может сам распечатать и оформить бланк, взяв его в электронном виде с сайта ГНС. Его не нужно покупать. Более того, в сопроводительной накладной не придется указывать стоимость перемещаемого груза. Кроме того, на границе следует представить справку о налогах.

 

  • С 26 октября импортеры, ввозящие товар из стран ЕАЭС, должны иметь при себе сопроводительные накладные. Талон о прохождении государственного контроля, который заполняли предприниматели при ввозе или вывозе товаров на транспортных средствах через государственную границу Кыргызстана, отменили.

Как рассказал Кубанычбек Кумашов, ранее у бизнесменов были трудности, поэтому и разработали накладную. Если ее нет, пограничники сообщат об этом в мобильную группу. Импортеры должны взять справку в ГНС и без препятствий забрать товар. 

URL: http://_/eaes/39121/

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