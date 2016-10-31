Импортерам при ввозе товаров из стран ЕАЭС удобнее сопроводительные накладные, чем талоны

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Импортерам удобнее пользоваться сопроводительными накладными при ввозе товаров из стран ЕАЭС, чем талонами. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Государственной налоговой службы КР Кубанычбек Кумашов.
Сотрудники ГНС провели опрос на контрольно-пропускных пунктах и установили, что импортеры положительно оценили введение сопроводительных накладных.
По его словам, накладные можно оформить заранее, а не на КПП, как талон. Импортер может сам распечатать и оформить бланк, взяв его в электронном виде с сайта ГНС. Его не нужно покупать. Более того, в сопроводительной накладной не придется указывать стоимость перемещаемого груза. Кроме того, на границе следует представить справку о налогах.
Как рассказал Кубанычбек Кумашов, ранее у бизнесменов были трудности, поэтому и разработали накладную. Если ее нет, пограничники сообщат об этом в мобильную группу. Импортеры должны взять справку в ГНС и без препятствий забрать товар.
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