Президент Беларуси призвал страны СНГ к вступлению в ЕАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал страны СНГ к более глубокой интеграции, в частности к присоединению к ЕАЭС. Об этом он заявил сегодня на встрече с руководителями правительственных делегаций стран Содружества и Евразийского экономического союза, сообщило РИА «Новости».

«Более глубокая интеграция, экономическая интеграция - в рамках Евразийского экономического союза. Кто готов в СНГ? Договор о ЕАЭС же открыт, мы же пригласили всех, кто к этому готов. Никого не заставляем, но если готов - пожалуйста», - сказал он.

Александр Лукашенко добавил, что еще более глубокая интеграция - это Союзное государство Беларуси и России. «Союз является примером и образцом», - подчеркнул белорусский лидер.

Он напомнил, что во время создания ЕАЭС этот интеграционный проект стал примером того, «как интегрироваться, каким путем идти». «Не надо было многое выдумывать: уже тогда с россиянами мы многое изобрели и, создавая ЕАЭС, опирались на многие договоренности России и Беларуси. Если кто-то готов к этому, готов перейти от экономического союза к военно-политическому, тесному союзу, в рамках Союза Беларуси и России тоже договор открыт», - пояснил Александр Лукашенко.

Он констатировал, что на постсоветском пространстве «выстроена и выстрадана вертикальная интеграция».

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и работающее с 1 января 2015 года. Членами союза являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Содружество независимых государств - межгосударственное объединение большинства бывших союзных республик СССР. Образовано 8 декабря 1991 года. В СНГ входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.

Фото: © РИА Новости. Дмитрий Астахов