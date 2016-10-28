Евразийский экономический союз не может полноценно работать, пока есть внутренние барьеры

Евразийский экономический союз не может полноценно работать, пока сохраняются внутренние барьеры. Об этом заявил и.о. премьер-министра КР Сооронбай Жээнбеков на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске.

Как сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства, прежде чем ЕАЭС предоставит преференциальный режим торговли третьим странам, необходимо устранить барьеры внутри союза.

«Активная международная деятельность должна осуществляться с учетом урегулирования большого количества барьеров, изъятий и ограничений. Защищая национальные интересы, важно поддерживать друг друга, укреплять евразийскую интеграцию как внутри, так и в условиях глобализации», - считает Сооронбай Жээнбеков.

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Москве в ноябре 2016 года. Председательство в совете перешло от Казахстана к Кыргызстану.