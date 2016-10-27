И.о. премьер-министра Кыргызстана участвует в заседании глав правительств ЕАЭС и СНГ в Минске

И.о. премьер-министра Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков участвует в заседании глав правительств ЕАЭС и СНГ, которые проходят в Минске. Об этом сообщила пресс-служба правительства КР.

По ее данным, сегодня в Минске (Беларусь) пройдет заседание премьер-министров стран Евразийского экономического союза. Кыргызстан планирует на нем поднять вопрос о снятии Казахстаном фитосанитарных постов на границе.

Завтра под председательством Кыргызстана состоится заседание глав правительств СНГ.

В рамках визита Сооронбая Жээнбекова в Беларусь запланированы двусторонние встречи.