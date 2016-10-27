Казахстан пока не снял фитосанитарные посты на границе с Кыргызстаном. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

Кыргызстан ожидал, что посты снимут 26 октября. В этот день вступило в силу решение коллегии Евразийской экономической комиссии по данному вопросу.

26 октября Кыргызстан так и не получил от Казахстана уведомления о снятии фитосанитарных постов.

Ожидается, что КР поднимет вопрос сегодня на заседании глав правительств Евразийского экономического союза в Минске (Беларусь).

Отметим, что Кыргызстан свою часть решения ЕЭК по отмене препятствий во взаимной торговле исполнил. С 26 октября КР отменила обязательный талон, который заполняли предприниматели при прохождении границы. Теперь бизнесмены должны предоставлять сопроводительную накладную.