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Казахстан пока не снял фитосанитарные посты на границе с Кыргызстаном. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.
Кыргызстан ожидал, что посты снимут 26 октября. В этот день вступило в силу решение коллегии Евразийской экономической комиссии по данному вопросу.
26 октября Кыргызстан так и не получил от Казахстана уведомления о снятии фитосанитарных постов.
Ожидается, что КР поднимет вопрос сегодня на заседании глав правительств Евразийского экономического союза в Минске (Беларусь).
Отметим, что Кыргызстан свою часть решения ЕЭК по отмене препятствий во взаимной торговле исполнил. С 26 октября КР отменила обязательный талон, который заполняли предприниматели при прохождении границы. Теперь бизнесмены должны предоставлять сопроводительную накладную.
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