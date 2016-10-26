RSS
facebookfacebookgoogale+
ВИЧ+. Я один из вас
Дело Азимжана Аскарова: причины и последствия
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 20:57
НОВОСТИ ДНЯ:
ЕАЭС
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

При ввозе товаров из стран ЕАЭС в Кыргызстан теперь необходимы накладные

26/10/16 06:33, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

С сегодняшнего дня импортеры при ввозе товаров из стран ЕАЭС в Кыргызстан должны иметь сопроводительные накладные. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

 

По ее данным, вступило в силу постановление правительства КР. Талон о прохождении государственного контроля, который заполняли предприниматели при ввозе или вывозе товаров на транспортных средствах через государственную границу Кыргызстана, отменен.

 

  • Применение нового документа - сопроводительной накладной - имеет ряд преимуществ по сравнению с талоном и упрощает процедуру, отмечают в ГНС.

«Бланк сопроводительной накладной оформляется заранее на бланке организации, где бы импортер ни находился. То есть не обязательно заполнять документ непосредственно на КПП, как было с талоном. При этом импортер может сам распечатать бланк, взяв его электронный вид с сайта, или набрать его у себя. Этот документ не надо специально где-то приобретать. Также в сопроводительной накладной не надо указывать стоимость перемещаемого груза», - говорится в сообщении.

 

  • Оформление и применение сопроводительной накладной при экспорте товаров с территории КР не требуется.

URL: http://_/eaes/38877/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ