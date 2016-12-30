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Индия - Кыргызстан. Дружба со сказочной страной
Старые лидеры новой оппозиции. В цитатах и действиях
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 30 декабря 2016 года. Пятница. Бишкекское время 12:33
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Неважно, как проголосовали, важно, как посчитали. Посчитали нормально

30/12/16 11:16, Бишкек – ИА «24.kg»

URL: http://_/doslovno/42650/

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