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Наркотики есть, а контроля нет
Глава Нацбанка Кыргызстана об учетной ставке, долларе и золотых слитках
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Иногда такое ощущение, что вокруг здания «Белого дома» законы работают, а уйди дальше, так в некоторых регионах закон джунглей. Прав тот, у кого больше удостоверений и мускул

27/12/16 12:47, Бишкек – ИА «24.kg»

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