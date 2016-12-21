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Парламентаризм.kg: краткая история коллективной безответственности
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Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 17:37
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Нужно определиться: или мы полностью запрещаем лотерейную деятельность, или позволяем государству чуть-чуть баловаться гослотереей

21/12/16 07:46, Бишкек – ИА «24.kg»

URL: http://_/doslovno/42023/

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