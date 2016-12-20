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Парламентаризм.kg: краткая история коллективной безответственности
Саудовская Аравия. Золушки в аренду
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Толкунбек Абдыгулов себе даже административные расходы сократил. Вы только сухпаек в Нацбанке не переведите

20/12/16 14:52, Бишкек – ИА «24.kg»

URL: http://_/doslovno/42000/

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