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Глава Нацбанка Кыргызстана об учетной ставке, долларе и золотых слитках
Старые лидеры новой оппозиции. В цитатах и действиях
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Когда нет учета и переоценки материальных ценностей, то борьба с коррупцией – это борьба с ветряными мельницами

20/12/16 11:49, Бишкек – ИА «24.kg»

URL: http://_/doslovno/41970/

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