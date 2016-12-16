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Старые лидеры новой оппозиции. В цитатах и действиях
Кара жорго - шейк и брейк в одном флаконе
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В Кыргызстане все выпускники школ стремятся поступить в университет, но никто там не учится - все толкают тачки на базаре

16/12/16 08:39, Бишкек – ИА «24.kg»

URL: http://_/doslovno/41724/

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