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Алмазбек Атамбаев. Самые запомнившиеся цитаты
Саудовская Аравия. Золушки в аренду
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На прошлом заседании чиновник не мог сказать, что нет денег. Он пять минут мучился, как в этом признаться. Если их нет, нужно так и говорить. Не бойтесь признаваться!

15/12/16 08:28, Бишкек – ИА «24.kg»

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