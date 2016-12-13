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Саудовская Аравия. Золушки в аренду
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Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 17:58
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Сегодня мог бы и мэр Бишкека прийти. Я бы ему пару слов хороших сказал

13/12/16 07:39, Бишкек – ИА «24.kg»

URL: http://_/doslovno/41509/

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