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Президент Кыргызстана подводит итоги 2016 года. Трансляция
Алмазбек Атамбаев. Самые запомнившиеся цитаты
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Что такое социальное жилье? Это группа людей, которая имеет льготы и может получить такое жилье бесплатно

8/12/16 09:45, Бишкек – ИА «24.kg»

URL: http://_/doslovno/41207/

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