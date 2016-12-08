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Президент Кыргызстана подводит итоги 2016 года. Трансляция
Пересластили, или Как справиться с урожаем сахарной свеклы
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Наши деревья – как человек, который два года в парикмахерскую не ходил. Они у нас есть, но не окультурены, не пострижены

8/12/16 09:27, Бишкек – ИА «24.kg»

URL: http://_/doslovno/41200/

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