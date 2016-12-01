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Глава Нацбанка Кыргызстана об учетной ставке, долларе и золотых слитках
Саудовская Аравия. Золушки в аренду
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Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 17:40
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За все, что я делаю, я отвечу

1/12/16 09:40, Бишкек – ИА «24.kg»

URL: http://_/doslovno/40840/

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