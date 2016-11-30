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Все спрашивают у правительства, какие проекты работают в республике. Я вам отвечу: у нас работает один национальный проект: клевета и взаимные обвинения

30/11/16 13:04, Бишкек – ИА «24.kg»

URL: http://_/doslovno/40762/

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