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В Кыргызстане больше спектаклей, чем политики. Мы не Бразилия!

30/11/16 09:21, Бишкек – ИА «24.kg»

URL: http://_/doslovno/40733/

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