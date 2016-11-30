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Президент Кыргызстана подводит итоги 2016 года. Трансляция
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Правительство дало курицу и требует от нее яйцо, а петуха не дали

30/11/16 08:48, Бишкек – ИА «24.kg»

URL: http://_/doslovno/40728/

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