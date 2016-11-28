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Парламентаризм.kg: краткая история коллективной безответственности
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Это ужасающая ситуация. И вы улыбаетесь и перебиваете нас. Вы убиваете граждан КР!

28/11/16 13:54, Бишкек – ИА «24.kg»

URL: http://_/doslovno/40598/

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