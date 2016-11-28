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Долги Кыргызстана: все дороги ведут в Китай
Кара-Балтинский спрут
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Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 18:09
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Вы работаете вроде, но все время опаздываете

28/11/16 13:00, Бишкек – ИА «24.kg»

URL: http://_/doslovno/40591/

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