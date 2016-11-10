RSS
facebookfacebookgoogale+
Дело Азимжана Аскарова: причины и последствия
Кара-Балтинский спрут
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 17:43
НОВОСТИ ДНЯ:
Дословно
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Мы едим рыбу, которую выращивают в болоте в Казахстане. Так мы не сможем развить экономику. Мы должны правильно выращивать рыбу и нормально уплачивать налоги

10/11/16 13:42, Бишкек – ИА «24.kg»

URL: http://_/doslovno/39661/

версия для печати