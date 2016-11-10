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Из-за каких-то уличных лампочек мы хотим оставить три города без питьевой воды?

10/11/16 09:03, Бишкек – ИА «24.kg»

URL: http://_/doslovno/39642/

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