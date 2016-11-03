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В Кыргызстане даже бабушки под подушкой деньги в долларах хранят

3/11/16 11:20, Бишкек – ИА «24.kg»

URL: http://_/doslovno/39351/

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