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Цифры и факты: итоги вступления Кыргызстана в ЕАЭС
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Вы думаете, что если проголосуете, то войдете в коалицию. Но это не так. Завтра увидим, кто оказался лохом

2/11/16 09:41, Бишкек – ИА «24.kg»

URL: http://_/doslovno/39262/

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