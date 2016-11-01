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Мы же знаем, как бывает: люди женятся, потом после какого-то времени у мужчины глаза меняются, и женщина остается одна…

1/11/16 08:43, Бишкек – ИА «24.kg»

URL: http://_/doslovno/39201/

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