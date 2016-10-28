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Дело MegaCom: как судят топ-менеджеров компании
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Тяжело женщинам быть депутатом или министром у нас: утром правительство мозг выносит, после обеда – ЖК, а вечером - муж

28/10/16 10:29, Бишкек – ИА «24.kg»

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