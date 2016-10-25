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Пересластили, или Как справиться с урожаем сахарной свеклы
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Как это из-за пяти упавших деревьев свет вырубился? Значит, плохо подготовились… Рубите деревья, или я сам пойду рубить!

25/10/16 12:22, Бишкек – ИА «24.kg»

URL: http://_/doslovno/38845/

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