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Гражданам не до изменения Конституции. Они думают, как бы семью прокормить, а мы занимаемся черт знаем чем. Не можем найти 30 миллионов сомов на лаборатории, но нашли 100 миллионов на ВИК

20/10/16 10:16, Бишкек – ИА «24.kg»

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