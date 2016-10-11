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Президент Кыргызстана подводит итоги 2016 года. Трансляция
Коррупция в Минздраве: бизнес на лекарствах и здоровье
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Если частники играют, значит, это азартные игры, если играет правительство - не азартные. Я, дурак, не пойму, как так может быть

11/10/16 13:06, Бишкек – ИА «24.kg»

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