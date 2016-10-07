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В ЖК есть любимые, нелюбимые, гонимые. Я, к сожалению, отношусь к гонимому меньшинству.

7/10/16 13:01, Бишкек – ИА «24.kg»

URL: http://_/doslovno/37952/

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