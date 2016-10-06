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Руководители госслужб после джума намаза должны возвращаться на рабочие места, а не исчезать до понедельника!

6/10/16 07:12, Бишкек – ИА «24.kg»

URL: http://_/doslovno/37848/

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