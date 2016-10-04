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Старые лидеры новой оппозиции. В цитатах и действиях
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У нас существует хорошая практика: если хочешь завалить какой-то вопрос, надо создавать комиссию

4/10/16 09:21, Бишкек – ИА «24.kg»

URL: http://_/doslovno/37724/

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