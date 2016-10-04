RSS
facebookfacebookgoogale+
Дороги.kg. Made by «China»
Глава Нацбанка Кыргызстана об учетной ставке, долларе и золотых слитках
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 17:54
НОВОСТИ ДНЯ:
Дословно
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Если ребенка вынашивают 9 месяцев, то в вашем правительстве он 27 месяцев будет в утробе матери находиться!

4/10/16 08:33, Бишкек – ИА «24.kg»

URL: http://_/doslovno/37716/

версия для печати