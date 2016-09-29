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Громкие скандалы с лекарствами в Кыргызстане
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Постыдились бы такое говорить и ссылаться на то, что кто-то когда-то вам что-то сказал

29/09/16 10:22, Бишкек – ИА «24.kg»

URL: http://_/doslovno/37525/

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