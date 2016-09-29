RSS
facebookfacebookgoogale+
Цифры и факты: итоги вступления Кыргызстана в ЕАЭС
Алмазбек Атамбаев. Самые запомнившиеся цитаты
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 18:07
НОВОСТИ ДНЯ:
Дословно
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Я вас не понимаю - вы письменно отвечаете одно, а устно говорите противоположное. Вы как-то определитесь, а то раздваиваетесь

29/09/16 09:19, Бишкек – ИА «24.kg»

URL: http://_/doslovno/37516/

версия для печати