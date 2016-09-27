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Президент Кыргызстана подводит итоги 2016 года. Трансляция
Канат Аманкулов: При такой системе управления спортом в Кыргызстане толку не...
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У нас партии превращаются в бизнес-проекты - перед выборами строят детские площадки, облагораживают инфраструктуру

27/09/16 10:55, Бишкек – ИА «24.kg»

URL: http://_/doslovno/37409/

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