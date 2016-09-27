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Президент Кыргызстана подводит итоги 2016 года. Трансляция
Дело Азимжана Аскарова: причины и последствия
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Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 18:03
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Те, кто не нужен (кереги жоктор), – выйдите!

27/09/16 08:35, Бишкек – ИА «24.kg»

URL: http://_/doslovno/37385/

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