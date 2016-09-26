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Александр Петров: Победа на чемпионате мира хорошо, а общение лучше!
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Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 18:06
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Хватит отдыхать, тои закончились, начните уже работать

26/09/16 08:34, Бишкек – ИА «24.kg»

URL: http://_/doslovno/37311/

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